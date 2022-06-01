Владивосток, 1 июня, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Реестр участников специального административного района (САР) на острове Русский во Владивостоке пополнили с начала 2022 года две международные компании, документ опубликован на сайте Минвостокразвития.

Баяков Алексей Александрович Мост. Остров Русский

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10 марта в офшорной зоне зарегистрировали международную компанию ООО «УОРЛД БОАТ СЕРВИС ЛТД», которая занимается перевозками грузов морскими судами заграничного плавания, деятельностью по складированию и хранению.

23 марта в реестр участников САР была включена международная холдинговая компания АО «ВАНДЛ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД».

Всего на острове Русский во Владивостоке с 2018 года зарегистрировали 7 компаний.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума во втором чтении и в третьем приняла закон о налогообложении компаний, зарегистрированных в специальных административных районах (САР) на острове Русский (Приморский край) и острове Октябрьский (Калининградская область).