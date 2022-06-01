Ишимский район, Тюменская область, , 11:51 — REGNUM В Тюмени по факту жёсткой посадки частного самолета в озеро Мергень в Ишимском районе возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственным управлением на транспорте СК России.

Эмблема СКР

По версии следствия, вечером 28 мая на водную гладь озера Мергень совершил жёсткую посадку самолёт амфибия СК-12 «Орион» с двумя мужчинами на борту. Оба они получили телесные повреждения и были госпитализированы. Самолет восстановлению не подлежит.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

В качестве основных версий причин падения воздушного судна в озеро следствием рассматриваются ошибка пилотирования при выполнении маневрирования и отказ техники. Проводится комплекс следственных мероприятий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самолёт осуществлял частный полёт.

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