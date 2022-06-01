Ростов-на-Дону, , 11:51 — REGNUM Десять заместителей губернатора Ростовской области отчитались о доходах за 2021 год. Декларации опубликованы на сайте донского правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Рейтинг чиновников Иван Шилов © ИА REGNUM

Больше всех заработал заместитель донского губернатора Игорь Сорокин, курирующий вопросы промышленности, энергетики и ЖКХ. Он отчитался о доходе в размере 11 млн 60 тыс. 903,36 рубля. Ему принадлежат квартира 89,4 кв. метра, место на парковке и BMW X5 xDrive40d, оформленный в кредит.

На втором месте по уровню доходов оказался заместитель донского губернатора Михаил Корнеев, курирующий вопросы взаимодействия с правоохранительными, судебными и миграционными органами, организации профилактики правонарушений и экстремизма, обеспечения деятельности мировых судей, казачества. Он заработал 4 млн 961 тыс. 21,16 рубля. Ему принадлежат земельный участок 526 кв. метров и жилой дом 399,7 кв. метра.

Третий результат показал курирующий сельское хозяйство первый заместитель главы региона Виктор Гончаров, отчитавшийся о прибыли в размере 4 млн 896 тыс. 898,72 рубля. В собственности у него жилой дом 320,7 кв. метра и прицеп 82 944С.