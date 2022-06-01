Ростов-на-Дону, 1 июня, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Десять заместителей губернатора Ростовской области отчитались о доходах за 2021 год. Декларации опубликованы на сайте донского правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Рейтинг чиновников

Больше всех заработал заместитель донского губернатора Игорь Сорокин, курирующий вопросы промышленности, энергетики и ЖКХ. Он отчитался о доходе в размере 11 млн 60 тыс. 903,36 рубля. Ему принадлежат квартира 89,4 кв. метра, место на парковке и BMW X5 xDrive40d, оформленный в кредит.

На втором месте по уровню доходов оказался заместитель донского губернатора Михаил Корнеев, курирующий вопросы взаимодействия с правоохранительными, судебными и миграционными органами, организации профилактики правонарушений и экстремизма, обеспечения деятельности мировых судей, казачества. Он заработал 4 млн 961 тыс. 21,16 рубля. Ему принадлежат земельный участок 526 кв. метров и жилой дом 399,7 кв. метра.

Третий результат показал курирующий сельское хозяйство первый заместитель главы региона Виктор Гончаров, отчитавшийся о прибыли в размере 4 млн 896 тыс. 898,72 рубля. В собственности у него жилой дом 320,7 кв. метра и прицеп 82 944С.