Сеул, , 11:51 — REGNUM Новый проект группы BTS под названием BTS Radio: Past & Present стал «Самым лучшим шоу» 2022 на Apple Music. Об этом 1 июня пишет Billboard.

Южнокорейская группа BTS Jordan Strauss

Как отмечает издание, шоу состоит из трёх эпизодов, которые выходят еженедельно. Премьера первой части состоялась 28 мая 2022 года — после её выхода сервис Apple Music сообщил, что проект южнокорейской группы «побил рекорд, став крупнейшим шоу года».

Добавим, что BTS Radio: Past & Present участники бойз-бэнда расскажут о становлении коллектива, планах на будущее, а также о предстоящем альбоме Proof. Премьера пластинки назначена на 10 июня 2022 года.

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