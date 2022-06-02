Москва, , 11:00 — REGNUM В Госдуме планируют то конца весенней сессии выйти на принятие решение по оценке эффективности работы комитетов палаты парламента — KPI. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин журналистам.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

«Необходимо изучить все критерии и до конца весенней сессии выйти на принятие решения», — отметил Володин.

Задача парламентариев — при выработке показателей эффективности работы комитетов Госдумы объединить количественные и качественные критерии их работы, подчеркнул спикер Госдумы.

«Важно, чтобы депутаты с этими критериями были согласны, и введение таких показателей в результате мотивировало комитеты на эффективную работу», — заявил он.

Качественный показатель — это, в том числе, и работа комитета по формированию повестки, пояснил Володин.

«Правильно говорить не только о сопровождении и об улучшении поступивших законов, а о поиске комитетами самостоятельных решений. Есть комитеты и депутаты, которые видят проблему и ищут ее решение через разработку конкретной законодательной инициативы. Это непростая работа», — подчеркнул он.

При этом Володин отметил, что есть примеры эффективной работы таких комитетов, как комитет по международным делам, комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, комитет по контролю, в то время как в их законодательном портфеле число инициатив минимально.

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