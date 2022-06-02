Москва, 2 июня 2022, 11:00 — REGNUM В Госдуме планируют то конца весенней сессии выйти на принятие решение по оценке эффективности работы комитетов палаты парламента — KPI. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин журналистам.
«Необходимо изучить все критерии и до конца весенней сессии выйти на принятие решения», — отметил Володин.
Задача парламентариев — при выработке показателей эффективности работы комитетов Госдумы объединить количественные и качественные критерии их работы, подчеркнул спикер Госдумы.
«Важно, чтобы депутаты с этими критериями были согласны, и введение таких показателей в результате мотивировало комитеты на эффективную работу», — заявил он.
Качественный показатель — это, в том числе, и работа комитета по формированию повестки, пояснил Володин.
«Правильно говорить не только о сопровождении и об улучшении поступивших законов, а о поиске комитетами самостоятельных решений. Есть комитеты и депутаты, которые видят проблему и ищут ее решение через разработку конкретной законодательной инициативы. Это непростая работа», — подчеркнул он.
При этом Володин отметил, что есть примеры эффективной работы таких комитетов, как комитет по международным делам, комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, комитет по контролю, в то время как в их законодательном портфеле число инициатив минимально.
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