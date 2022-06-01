Казань, , 11:50 — REGNUM В Татарии за сутки выявили 121 случай заражения коронавирусом, накануне заболели 118 человек. В стационары с ковидом доставили за минувший день 71 пациента, сообщает 1 июня общероссийский оперативный штаб.

COVID-19 Дарья Драй © ИА REGNUM

Всего в регионе зарегистрировано 150 196 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 145 577 пациентов, скончались 1995 человек. За сутки выписали 283 пациента, умерших нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии повторную вакцинацию от новой коронавирусной инфекции не прошли более 1 млн человек. Первым компонентом вакцины привиты 2,5 млн жителей, вторым — 2,2 млн человек.

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