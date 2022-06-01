Москва, 1 июня 2022, 11:49 — REGNUM Фрегат проекта 22 350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» выполнил цикл испытаний гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон», заявил 1 июня командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев.

Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков»
Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков»
Mil.ru
«Цикл испытаний гиперзвуковой ракеты «Циркон» успешно выполнил фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», подтвердив готовность и самого носителя, и нового оружия», — сказал адмирал на брифинге о задачах СФ по защите национальных интересов России в Арктике и Мировом океане, приуроченном к Дню Северного флота.

Он также напомнил, что в конце прошлой недели был осуществлен успешный пуск ракеты «Циркон» из высокоширотных районов Баренцева моря по цели в Белом море на удалении около 1 000 км.

Как передавало ИА REGNUM, летом 2021 года Минобороны России сообщило об успешных испытательных стрельбах гиперзвуковой ракетой «Циркон» по наземной цели на побережье Баренцева моря с борта фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков». Ракета развила скорость порядка 7 Махов (2 км в секунду) и поразила цель на дальности свыше 350 км.

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