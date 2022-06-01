Фрегат «Адмирал Горшков» выполнил цикл испытаний ракеты «Циркон»
Москва, 1 июня, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Фрегат проекта 22 350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» выполнил цикл испытаний гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон», заявил 1 июня командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев.
Он также напомнил, что в конце прошлой недели был осуществлен успешный пуск ракеты «Циркон» из высокоширотных районов Баренцева моря по цели в Белом море на удалении около 1 000 км.
Как передавало ИА REGNUM, летом 2021 года Минобороны России сообщило об успешных испытательных стрельбах гиперзвуковой ракетой «Циркон» по наземной цели на побережье Баренцева моря с борта фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков». Ракета развила скорость порядка 7 Махов (2 км в секунду) и поразила цель на дальности свыше 350 км.
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