Москва, 1 июня, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Фрегат проекта 22 350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» выполнил цикл испытаний гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон», заявил 1 июня командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев.

Mil.ru Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков»

«Цикл испытаний гиперзвуковой ракеты «Циркон» успешно выполнил фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», подтвердив готовность и самого носителя, и нового оружия», — сказал адмирал на брифинге о задачах СФ по защите национальных интересов России в Арктике и Мировом океане, приуроченном к Дню Северного флота.

Он также напомнил, что в конце прошлой недели был осуществлен успешный пуск ракеты «Циркон» из высокоширотных районов Баренцева моря по цели в Белом море на удалении около 1 000 км.

Как передавало ИА REGNUM, летом 2021 года Минобороны России сообщило об успешных испытательных стрельбах гиперзвуковой ракетой «Циркон» по наземной цели на побережье Баренцева моря с борта фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков». Ракета развила скорость порядка 7 Махов (2 км в секунду) и поразила цель на дальности свыше 350 км.

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