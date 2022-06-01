Калуга, , 12:25 — REGNUM Патриотическое воспитание детей и молодежи является одним из приоритетных направлений региональной политики, заявил на заседании консультативного совета глав местных администраций муниципальных районов и городских округов Калужской области, министр образования и науки региона Александр Аникеев, сообщает 1 июня корреспондент ИА REGNUM.

Медаль «За патриотическое воспитание молодёжи» Денис Абрамов © ИА REGNUM

По словам, министра, в регионе 18 школ носят имена героев Советского Союза, две — Героев Российской Федерации, одна — героя локальных войн и конфликтов. В 301 образовательной организации действуют историко-патриотические музеи. В 2021-22 учебном году в 24 школах работали кадетские классы, в пяти школах открыты казачьи кадетские классы. Кадетское обучение практикуется в трех профессиональных образовательных организациях, где по программам кадетского образования обучаются 2015 человек.

В области стали традиционными социально-патриотические акции «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Стена Памяти», «Письма Победы», «Солдатская каша», «Свет в окне», «Щит России», социально-патриотические акции «День призывника», автопробеги по местам боевой славы, месячники оборонно-массовой работы, благоустройство воинских захоронений, уроки мужества, соревнования по военно-прикладным видам спорта, военно-спортивные игры. Один из наиболее успешных проектов — деятельность Калужского регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Общая численность участников движения составляет 16 474 человека, объединенных в 77 отрядов.

Отдельное внимание на консультативном совете было уделено развитию поискового движения. Отмечалось, что Калужская область — историческая родина организованного поискового движения России. Более 30 лет на ее территории проходят региональные, всесоюзные, всероссийские и международные «Вахты Памяти» и военно-исторические экспедиции. За это время поисковики обнаружили и захоронили останки более 50 тысяч погибших защитников Отечества, установили имена свыше 5 тысяч солдат и офицеров Красной армии. С 2014 года действует региональное отделение Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России». В него входят 20 поисковых объединений.

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