Оренбург, 1 июня, 2022, 11:49 — ИА Регнум. В Оренбурге проводится проверка по факту несчастного случая с 12-летним мальчиком. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Балконы

По данным ведомства, подросток во время игры выпал с балкона квартиры на третьем этаже по своей неосторожности. Школьник общался с другом, который тоже находился на балконе, но на первом этаже. Дети играли, подкидывая друг другу разные предметы, и в один момент 12-летний мальчик не удержался и выпал с балкона.

Очевидцы вызвали скорую помощь. Мальчика госпитализировали. Ребёнок находится в реанимации.