Москва, , 11:47 — REGNUM Российские воздушно-космические силы (ВКС) в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины в течение прошедших 24 часов поразили высокоточными ракетами пять пунктов управления и 29 районов сосредоточения живой силы и военной техники украинских боевиков. Об этом 1 июня рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Минобороны.рф

«Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены пять пунктов управления, а также 29 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ», — сказал он.

Кроме того, Конашенков уточнил, что также за это время российской оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией был поражен еще 61 район сосредоточения живой силы и военной техники киевских боевиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Следственный комитет России запросил у Министерства обороны РФ информацию о фактах противоправных действий Вооружённых сил Украины (ВСУ), угрожающих мирному населению, и об использовании украинскими националистами больниц в военных целях.