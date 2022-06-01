Архангельск, 1 июня 2022, 11:46 — REGNUM В Архангельской области в рамках международной акции «Сад памяти» высадят почти 400 тысяч деревьев и кустарников, сообщает региональный минлеспром.
Напомним, что акция проводится с целью высадить 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших в годы Великой Отечественной войны.
С момента старта акции в 2020 году в Архангельской области в ней приняли участие более двух тысяч человек. За это время высажено более 1,4 млн деревьев на 174 локациях региона.
В 2022 году старт всероссийской акции был дан 18 марта. В Поморье самые ранние высадки были проведены 7–8 мая на юге области, из-за погодных условий массовые мероприятия пройдут в ближайшее время.
Как сообщало ИА REGNUM, в Вологодской области высадят геоглиф в виде буквы Z.