Архангельск, 1 июня, 2022, 11:46 — ИА Регнум. В Архангельской области в рамках международной акции «Сад памяти» высадят почти 400 тысяч деревьев и кустарников, сообщает региональный минлеспром.

telegram-канал нижегородского губернатора Глеба Никитина Сад памяти

Напомним, что акция проводится с целью высадить 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших в годы Великой Отечественной войны.

С момента старта акции в 2020 году в Архангельской области в ней приняли участие более двух тысяч человек. За это время высажено более 1,4 млн деревьев на 174 локациях региона.

В 2022 году старт всероссийской акции был дан 18 марта. В Поморье самые ранние высадки были проведены 7–8 мая на юге области, из-за погодных условий массовые мероприятия пройдут в ближайшее время.

«Посажено более десяти тысяч деревьев, в акции приняли участие более 600 человек, в том числе 436 волонтеров, — рассказал министр природных ресурсов и лесопромышленного комплекса области Игорь Мураев. — В Архангельской области планируется посадить около 400 тысяч деревьев и кустарников на общей площади 148,5 гектара. На землях лесного фонда сотрудники лесничеств и арендаторы проведут посадки на 42 точках, а в муниципальных образованиях — на 37 точках».

Как сообщало ИА REGNUM, в Вологодской области высадят геоглиф в виде буквы Z.