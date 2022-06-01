Чебоксары, 1 июня, 2022, 11:46 — ИА Регнум. В восьми муниципалитетах Чувашии пройдёт выборочное наблюдение репродуктивных планов населения. Об этом ИА REGNUM сообщили в Чувашстате.

Иван Шилов ИА REGNUM Беременность

Опрос состоится с 6 по 23 июня. В ведомстве отмечают, что участниками станут 135 домохозяйств Чувашии, в том числе 75 расположены в четырёх городах (Чебоксарах, Новочебоксарске, Канаше и Алатыре), остальные 60 — в сельской местности (в Батыревском, Вурнарском, Канашском и Чебоксарском районах).

На вопросы анкеты ответит один из членов семьи.

«Жителей будут спрашивать о брачных отношениях, условиях жизни, рождении детей и мерах демографической политики, которые помогли семьям», — говорится в сообщении.

Уточняется, что полученная информация конфиденциальна, а респондентам не нужно предъявлять документы для подтверждения своих ответов.

Итоги опросов обнародуют в декабре 2022 года, а результаты обещают учитывать для оценки государственных мер поддержки рождаемости.

Как сообщало ИА REGNUM, выборочное наблюдение проводится по всей России, в нём примут участие 15 тыс. домохозяйств. Цель исследования — получение данных об изменениях в репродуктивном поведении жителей и взаимоотношениях в семье.