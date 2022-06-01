Копенгаген, 1 июня, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Сегодня, 1 июня, в Дании состоится референдум, в ходе которого жители страны ответят на вопрос о том, должна ли их страна полностью участвовать в оборонном сотрудничестве в рамках ЕС. Об этом сообщил шведский телеканал SVT.

gritti Флаг Дании

С 1993 года Дания не принимала полноправного участие в европейских военных миссиях по линии Евросоюза. После 24 февраля датское руководство посчитало, что ситуация в области безопасности в Европе изменилась кардинально, в связи с чем премьер-министр страны Метте Фредериксен, а также представители других парламентских партий объявили о проведении референдума.

Сегодня около 4,2 млн жителей Дании могут проголосовать за отмену оговорки в области военного сотрудничества — одной из четырех оговорок, которые закрепил Копенгаген в 1993 году при вхождении в ЕС.

Ожидается, что большинство граждан проголосуют за отмену этого положения, чтобы их страна смогла принять полноценное участие в военном планировании ЕС.