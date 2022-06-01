Москва, 1 июня, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Казахстан не будет присоединяться к направленным против России санкциям и не будет предпринимать шаги, противоречащие духу партнёрства. Об этом посол Казахстана в Москве Ермек Кошербаев заявил 1 июня в эфире телеканала «Россия 24».

Omskportal.ru Посол Казахстана в России Ермек Кошербаев на встрече с губернатором Омской области Александром Бурковым

Он подчеркнул, что в любых обстоятельствах Россия остаётся для Казахстана ближайшим соседом и важнейшим партнёром. Республика никогда не участвовала и не будет участвовать в геополитических играх.

«Мы не присоединяемся к санкционному давлению на Российскую Федерацию и не предпримем шаги, которые могут противоречить духу нашего партнёрства», — сказал Кошербаев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о приоритете расширения торгово-экономического сотрудничества с Казахстаном.

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