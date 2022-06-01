Энгельс, Саратовская область, , 11:56 — REGNUM Двое жителей Саратовской области обвиняются в незаконном обороте немаркированной табачной продукции на сумму более 27,6 млн рублей. Уголовное дело направлено в суд, сообщает региональная прокуратура.

Сигарета Pixabay.com

По версии следствия, двое жителей Энгельса в возрасте 35 и 37 лет с марта по октябрь 2021 года незаконно приобрели немаркированные табачные изделия для дальнейшего сбыта в количестве более 161 тыс. пачек на сумму, превышающую 27,6 млн рублей.

Также обвиняемые незаконно использовали акцизные марки, принадлежащие иностранной табачной компании. Правообладателю причинен ущерб в размере более 5 млн рублей.

Нелегальную продукцию мужчины хранили в гаражных боксах на территории Энгельса. Контрафактная табачная продукция изъята.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Саратове сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота крупную партию немаркированных табачных изделий.

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