Стокгольм, , 11:47 — REGNUM Несколько месяцев назад правительство Швеции во главе с «Социал-демократами» объявило о том, что оно сокращает объем международной помощи в борьбе с изменением климата и перенаправляет средства на помощь украинским беженцам. Как сообщил 1 июня телеканал SVT, не все оппозиционные партии оценивают это решение положительно.

Флаг Швеции Anders Sikvall

Решение правительства Швеции подверглось критике со стороны «Христианских демократов» и «Зеленых». Однако к нему положительно отнеслись «Умеренные» и «Шведские демократы».

«Мы думаем, что сейчас можно сократить объемы помощи. Важнее, чтобы эта помощь была более эффективной, а не то, чтобы сумма была выше», — заявил в интервью SVT официальный представитель «Шведских демократов» по климатической политике Мартин Киннунен.

«Бедным странам сейчас нужны эти деньги. Сокращение финансирования борьбы с изменением климата также может парализовать глобальные климатические усилия», — прокомментировал решение правительства лидер «Зеленых» Пер Болунд в интервью SVT.