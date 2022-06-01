Воронеж, , 11:44 — REGNUM Двое детей, в возрасте трёх месяцев и четырёх лет, получили травмы в автоаварии в Воронеже вечером 31 мая. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области

ДТП Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Авария произошла около 21:45 на улице Героев Стратосферы. По предварительным данным, водитель Nissan X-Trail, двигаясь по Ленинскому проспекту со стороны ул. Циолковского с левым поворотом в направлении ул. Героев Стратосферы, не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-21 093, под управлением 35-летнего жителя Верхнехавского района.

В результате аварии пострадали четыре человека — дети в возрасте три месяца и четыре года, находившиеся в иномарке, а также водитель и пассажир ВАЗа. Все они госпитализированы. Установлено, что дети в автомобиле находились в специальных удерживающих устройствах, пристегнутые ремнями безопасности. По факту аварии проводится проверка.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, вечером 31 мая в центре Воронежа под колёса ГАЗели попал 83-летний мужчина, он погиб на месте.