Москва, 1 июня, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Отделы возврата снова работают в российских магазинах IKEA, сообщение об этом опубликовано на сайте компании.

Max071086 IKEA

Отмечается, что с 1 июня отделы обмена и возврата в магазинах сети будут работать со вторника по субботу с 12:00 до 20:00. Ежедневно с 08:00 до 21:00 по местному времени работает центр поддержки клиентов.

По техническим причинам возврат средств наличными затруднён, магазины могут вернуть деньги на банковскую карту или на расчётный счет, добавили в компании.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта шведская компания IKEA закрыла свои магазины в России, где продавались мебель и товары для дома. Сначала в компании заявили, что торговля приостановлена до конца мая, но теперь на её сайте указано, что продажи приостановлены «на неопределенный срок».

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