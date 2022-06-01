Стокгольм, , 12:25 — REGNUM Дела в мире по защите окружающей среды идут плохо. Швеция делает многое для борьбы с глобальным потеплением и изменением климата, но не может нести это бремя в одиночку, потому что все страны должны предпринимать больше усилий. Об этом 1 июня в интервью телеканалу SVT заявила министр Швеции по вопросам окружающей среды и климата Анника Страндхелл.

Флаг Швеции Pixabay.com

На этой неделе в Швеции пройдет крупная конференция ООН по климату, на которую в Стокгольм приедут глава ООН и порядка 100 правительственных делегаций со всего мира.

«Да, я бы сказала, у нас есть долгая история продвижения по решению экологических проблем. Первая конференция ООН по климату состоялась в Стокгольме в 1972 году, именно на это мы обращаем внимание при организации конференции ООН «Стокгольм+50» на этой неделе», — отметила министр.

В то же время Швеция в настоящее время серьезно сокращает помощь в борьбе с изменением климата другим странам — на 47%. Страндхелл объяснила это последними событиями на территории Украины.

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