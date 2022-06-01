Стокгольм, , 11:43 — REGNUM По результатам интервью, проведенных телеканалом SVT, представители семи из восьми парламентских партий Швеции хотят, чтобы учащиеся с такими диагнозами, как синдром дефицита внимания и гиперактивности и аутизм, обучались в отдельных группах.

Здание риксдага в Стокгольме (сс) Ankara

«Проблема в том, что в школьном образовании есть общее представление об инклюзивности. И риск тут заключается в том, что такое положение не подходит ни одному из учеников, а скорее создает проблемы для каждого из них», — заявил в интервью депутат риксдага от «Умеренных» Ларс Хьялмеред.

Журналисты напоминают, что в 60-е годы в Швеции начали работать специальные классы для детей с особыми потребностями. Однако уже в свете неолиберального поворота 90-х детей постепенно начали возвращать в обычные классы.

Спустя три десятилетия представители большинства политических партий считают, что в шведских школах вновь возникла необходимость расширить специальное образование и отойти от инклюзивной модели.

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