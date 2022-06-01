Алжир, 1 июня, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Представители правительств Алжира и Туниса провели переговоры, посвящённые сотрудничеству между двумя странами в энергетической сфере. Об этом 1 июня сообщает ALgerie Presse Service.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

По данным журналистов, заседание возглавили министр энергетики и горнодобывающей промышленности Алжира Мохамед Аркаб и министр энергетики и горнодобывающей промышленности Туниса Нейла Нуира Гонги.

Отмечается, что тунисская сторона запросила у Алжира увеличение поставок природного газа и других энергоносителей.

По итогам переговоров был подписан меморандум, который предусматривает «продолжение обсуждения просьбы Туниса об увеличении договорных объемов поставок природного газа для удовлетворения спроса Туниса, а также запроса на увеличение количества сжиженный газ и бутан» — сообщает APS.