* талибы — запрещённая в России организация

Айбак, Афганистан, 1 июня, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Усман Кумандан, один из бывших начальников полиции уезда Хазрате-Султан в афганской провинции Саманган, два дня назад был арестован талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) у себя дома и увезён в неизвестном направлении.

禁书 网 Арест

Близкие Усмана Кумандана сообщили газете «8 Собх», что во время ареста он был подвергнут талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) избиению и издевательствам.

Родственникам Усмана ничего неизвестно о его судьбе.

Также один из командиров, связанных с «Национальным исламским движением Афганистана» маршала Абдула Рашида Дустума в уезде Фируз Накшир, был недавно арестован талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а после освобождения застрелен прямо перед своим домом.