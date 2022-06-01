Баку, 1 июня, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Соединённые Штаты остаются верным партнёром Азербайджана и поддерживают его деятельность в энергетической сфере. Об этом говорится в письме президента США Джо Байдена, зачитанного 1 июня на открытии в Баку 27-й международной выставке «Нефть и газ Каспия», передаёт агентство «Азери-Пресс».

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Азербайджан играет очень важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы, включая Южный газовый коридор и важные поставки топлива в Украину», — говорится в письме.

Американский президент также поддержал вклад Баку в борьбу с изменением климата, инвестируя в возобновляемые источники энергии. Байден также назвал Азербайджан важным фактором для реализации Транскаспийского сотрудничества.

Стоит отметить, что выставка «Нефть и газ Каспия» будет идти до 4 июня. В Баку её называют наиболее важным мероприятием в нефтегазовой и энергетической сфере Каспийского региона. В ней также принимают участие порядка 60 российских компаний.