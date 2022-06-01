Стокгольм, 1 июня, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Уже третьи выборы подряд «Социал-демократы» обещают остановить погоню за прибылью частными поставщиками образовательных услуг в чартерных школах. Однако если «Центристы» не изменят своей позиции по данному вопросу, все указывает на то, что обещание так и не станет реальностью. Об этом 1 июня в своей авторской статье написала политический обозреватель телеканала SVTЭлизабет Марморштейн.

Социал-демократическая рабочая партия Швеции. Логотип

По ее мнению, ставшая премьер-министром Швеции Магдалена Андерссон резко ужесточила риторику в отношении частных школ. Под лозунгом «вернуть демократический контроль над государством благосостояния» система бесплатного школьного образования описывается как ключ к решению многих вещей, которые не работают в должной степени.

«Пойти в лобовую атаку против коммерсантов является благоприятной предвыборной темой для Социал-демократов. Среди избирателей широко распространен скептицизм по поводу такого вида школьного образования, даже среди членов партии с правыми убеждениями», — написала Марморштейн.

Однако, продолжает журналистка, если «Социал-демократы» не перетянут на свою сторону «Центристов», то заручиться парламентским большинством в данном вопросе им так и не удастся.