Стокгольм, 1 июня, 2022, 11:36 — ИА Регнум. В Швеции владельцы автозаправок третий день подряд повышают цены на бензин. Об этом 1 июня сообщил телеканал SVT.

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

Так, 1 июня компания CircleK повысила средние цены на 60 эре. Литр бензина марки 95 теперь стоит 23,93 шведских крон (2,4 евро).

Дизельное топливо в стране выросло в цене на 45 эре. Теперь его литр стоит 24,76 шведских крон.

Отмечается, что рост цен на топливо в Швеции связан с мировым колебанием цен на энергоносители, которые начали подниматься в цене после того, как в ночь на 31 мая лидеры Евросоюза согласовали шестой пакет санкций против Российской Федерации в свете последних событий на территории Украины.