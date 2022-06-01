Москва, 1 июня, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Российский фрегат «Адмирал Головко» проекта 22 350 войдет в состав Северного флота до конца 2022 года, он станет первым штатным носителем гиперзвукового оружия морского базирования. Об этом 1 июня заявил командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев на брифинге о задачах СФ по защите национальных интересов России в Арктике и Мировом океане, приуроченном к Дню Северного флота.

ПАО «Северная верфь» Фрегат «Адмирал Головко»

«До конца текущего года, в соответствии с планами государственной программы развития вооружений, мы ожидаем поступления на флот третьего фрегата данного проекта — «Адмирал Головко». Он станет первым штатным носителем гиперзвукового оружия морского базирования», — сказал адмирал.

Как передавало ИА REGNUM, летом 2021 года Минобороны России сообщило об успешных испытательных стрельбах гиперзвуковой ракетой «Циркон» по наземной цели на побережье Баренцева моря с борта фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков». Ракета развила скорость порядка 7 Махов (2 км в секунду) и поразила цель на дальности свыше 350 км.

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