Канберра, 1 июня, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Китай намерен заключить соглашение по безопасности с порядка десяти островными государствами Индо-Тихоокеанского региона, что укрепило бы позиции Поднебесной и приблизило бы их к Австралии. Теперь Пекин временно отказался от данной инициативы, что может рассматриваться как первая победа Австралии в борьбе за влияние в регионе. Об этом 1 июня в эфире телеканала Sky News заявил обозреватель газеты TheAustralianГрег Шеридан.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

По словам Шеридана, отказ Китая от многостороннего соглашения с тихоокеанскими странами является «всего лишь первым раундом».

«Пекин продемонстрировал огромную стратегическую заинтересованность в южной части Тихого океана. Так что в этом поединке будет, по крайней мере, раундов 15», — предупредил эксперт.

«Австралия выиграла первый раунд по сумме очков. Это здорово, но не думайте, что Пекин ретируется», — заключил Шеридан.