Берлин, , 11:34 — REGNUM Многие германские компании, покинувшие российский рынок, в обозримом будущем не планируют возвращаться на него. Об этом в интервью медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) заявил исполнительный директор Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс.

Германия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Скорого возвращения в Россию вообще не предвидится», — подчеркнул Хармс.

Он пояснил, что уход из России «с юридической точки зрения очень сложен и может занять месяцы, если не годы».

Это подтверждают многие компании, такие как Henkel и Deutsche Bank. Оба объявили о полном уходе из России.

«Если полностью уйти с российского рынка, потом сложно будет вернуться», — отметил Хармс.

Поэтому, по его словам, ряд германский компаний решили оставить открытой возможность возвращения в Россию. Так, в частности, Siemens оставляет открытым вопрос о том, вернётся ли компания к ведению бизнеса в России когда-нибудь в будущем.

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Как сообщало ИА REGNUM, после начала специальной военной операции России на Украине десятки западных компаний заявили об уходе с российского рынка. В частности, свой бизнес свернул немецкий Deutsche Bank. Немецкая перестраховочная фирма Munich Re также постепенно сворачивает бизнес на территории Российской Федерации.

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