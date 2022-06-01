Москва, 1 июня, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Ситуацию с ростом цен на российское программное обеспечение в области кибербезопасности можно сравнить с логикой таксистов в новогоднюю ночь — рост спроса развязывает руки производителям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 июня заявила ведущий научный сотрудник базовой кафедры цифровой экономики ИРИО РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Мамедова.

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«Но с другой стороны, ситуация несколько сложнее. Во-первых, покупка программного обеспечения часто сопровождается поставкой оборудования — здесь российские производители ПО испытывают очевидные сложности в результате санкционной политики в отношении России. Во-вторых, предложение на рынке российского ПО на данный момент меньше спроса, и, как результат, рост цен стремится компенсировать динамику спроса. В-третьих, государственным приоритетом является обеспечение кибербезопасности органов управления, что также оттягивает мощности рынка российского ПО», — сказал Мамедова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, власти США намереваются приобрести специализированное программное обеспечение (ПО) для мониторинга даркнета на русском языке.