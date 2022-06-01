Санкт-Петербург, , 11:50 — REGNUM Законодательство об охране исторических памятников Санкт-Петербурга несовершенно, ведь не только здания, построенные до 1917 года, должны быть признаны архитектурным наследием, считает директор Института государственного развития, политолог Дмитрий Солонников. Чтобы сохранить истинный облик Северной столицы, необходимо решить, какие здания подлежат охране, а какие могут быть снесены, не только в зависимости от года постройки.

Исторический центр Санкт-Петербурга Дарья Драй (c) ИА REGNUM

Напомним, в Петербурге с 2009 года действует региональный закон №820-7, который регламентирует границы зон охраны объектов культурного наследия на территории города. Документ не один год подвергается критике и правкам, поскольку в нем содержится понятие «исторические здания». Оно относится к домам разных исторических периодов (в центральных районах это объекты, построенные до 1917 года, в остальных районах — до 1957 года, — прим. ред.).

В соответствии с требованиями закона № 820-7, снос исторических зданий запрещен, за исключением разборки аварийных конструкций. В таком случае, руководствуясь заключением комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП), требуется восстановить облик исторических сооружений, формирующих уличный фронт застройки.

В апреле текущего года на очередном заседании Градостроительного совета заместитель председателя КГИОП Алексей Михайлов сообщил, что городские власти хотели бы уйти от определения «историчности» исключительно по году постройки и перейти к понятию «ценная средовая застройка», в первую очередь, в центральных районах города. По словам чиновника, в 2022 году запланирована проработка соответствующего раздела закона, уже подготовлено техническое задание.

Данный вопрос вызвал волну обсуждений, в том числе среди градозащитников, часть из которых считает, что только благодаря 820-му закону удалось сохранить исторический облик города и не заменить старинные здания новостройками, как в Москве. Другая же часть указывает, что несмотря на наличие закона, в городе на Неве ведется уничтожение архитектурных памятников. Только за последнее время были снесены или подготовлены к сносу, по мнению активистов и горожан, незаконно: манеж лейб-гвардии Финляндского полка (1854 год постройки), здание «Васильевского винного городка» (построен на рубеже XVIII и XIX в. в.) и корпуса Торговых бань Екимовой (1948 год постройки, но, возможно, ранее 1917 года, — прим. ред.).

Поскольку потеря архитектурных памятников Петербурга продолжается и к сносу готовятся еще несколько знаковых для города объектов, к главе Следственного комитета России обратились муниципальные депутаты и парламентарии города. Авторы письма просили разобраться с ситуацией вокруг уничтожения исторических зданий в центре Санкт-Петербурга, которые, по их мнению, разрушают намеренно в интересах строительного бизнеса. Итогом стало возбуждение органами СКР уголовного дела о превышении должностных полномочий неустановленными сотрудниками КГИОП.

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«Возбуждение уголовное дела имеет несколько моментов. Первое — четкое использование и следование нынешнему законодательству. Это и будет проверять Следственный комитет, который интересуют не столько моральные вопросы, охрана города, а как выполняются действующий закон, существующие нормативные акты.

Второй момент касается защиты памятников. Мне кажется, здесь ситуация гораздо сложнее. Мне, как жителю Петербурга, очень обидно, когда сносят красивейшие архитектурные памятники города, но не подпадающие сейчас под защиту, так как построены в 1920-х, 1930-х года и даже после войны. И это, на мой взгляд, важнейший момент, архитектура нашего города не закончилась 1917 годом», — пояснил ИА REGNUM политолог Дмитрий Солонников.

По словам эксперта, когда в Петербурге принимали закон об охране «всего чего только можно до 1917 года», а всё остальное разрешили снести, это были люди, которые ненавидели советский период, всё, что было сделано в годы после свержения царской власти.

«Они разрешали себе уничтожать памятники конструктивизма, например, ДК Первой пятилетки (снесён в 2005 году, на его месте возвели новую сцену Мариинского театра, — прим. ред.) и памятники послевоенного восстановления Петербурга, тогда города-героя Ленинграда. И эти разрушения продолжаются, сейчас речь идет о сносе аэропорта «Пулково», а на его месте хотят построить новое здание. Также снесли павильоны [выставочного комплекса] «Ленэкспо», хотя целый ряд архитекторов говорили о том, что там есть шедевры архитектуры, которые более достойны охраны, чем заборы и сараи построенные до 1917 года.

Здесь вопрос в том, что нужно менять правило охраны городских архитектурных объектов. Часть объектов, построенных до 1917 года, никакими памятниками архитектуры не являются, облик города не составляют, сохранять там нечего, но есть большое количество архитектурных шедевров, построенных величайшими архитекторами в 1920-х — 30-х годах.

Законодательство не лучшее. Для начала хорошо бы городу разобраться с тем, что реально нужно охранять, а что охранять необязательно», — подытожил собеседник ИА REGNUM.

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