Барнаул, 1 июня, 2022, 11:32 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Алтайскому краю известило о вынесении приговора по уголовному делу по факту хищения у банковской организации свыше 1,7 млрд рублей. Руководитель коммерческой организации получил семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной и штраф в размере 500 тыс. рублей. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях сроком на 3 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

Следствием и судом установлено, что в 2013–2014 годах генеральный директор ОАО «НОВАЭМ» обращался в один из коммерческих банков с заявками о получении для ведения организацией хозяйственной деятельности заемных денежных средств. При этом он предоставил сотрудникам кредитного учреждения документы, содержащие заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения о финансово-экономическом состоянии общества для создания у работников банка видимости платежеспособности.

Перечисленные кредитные денежные средства в размере более 1,7 млрд рублей мужчина похитил. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее в порядке гражданского судопроизводства Мещанским районным судом г. Москва удовлетворен иск кредитной организации о взыскании причиненного преступлением ущерба.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2022 года бывшего инкассатора, обвиняемого в хищении 12 млн рублей из банкомата, осудили в Башкирии.

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