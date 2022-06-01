Перт, Австралия, , 11:33 — REGNUM Со следующей недели в Западной Австралии будут снижены требования по обязательной вакцинации большинства работников, поскольку правительство штата продолжает снимать ковид-ограничения. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Вакцинация © Министерство здравоохранения Московской области

С 10 июня политика правительства, направленная на обязательную вакцинацию трудоустроенных лиц от COVID-19, «будет применяться только к тем гражданам, которые работают с наиболее уязвимыми группами». Об этом заявил премьер-министр Западной Австралии Марк Макгоуэн, подчеркнув, что обязательная вакцинация сыграла свою роль в борьбе с пандемией коронавируса.

Вакцинацию (а также ревакцинацию третьей дозой) в Западной Австралии по-прежнему будут должны проходить врачи, работники домов престарелых, персонал учреждений по работе с инвалидами.

«Западная Австралия, лидирующая в мире по уровню вакцинации от COVID-19, — это то, чем мы все можем гордиться», — сказал Макгоуэн.