Кострома, 1 июня, 2022, 11:43 — ИА Регнум. В 2022 году в Костроме в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» благоустроят ещё 14 дворов. Об этом сообщает администрация города.

Костромской двор

Речь идёт о территориях в Давыдовских микрорайонах, Юбилейном, дворах по улице Чайковского, Беленогова, Полянской, Пастуховской, Беговой, 2-й Дорожной, Пушкина, Костромской, Речному проезду. Конкурсы на выполнение работ по шести объектам выиграла костромская компания «Дорстрой-44». Восемь дворов взяли энергетики — филиал ПАО «Россети Центр» — «Костромаэнерго».

Почти на всех объектах запланирован полный комплекс работ: асфальтирование, устройство парковок, горок для детей, спортивных тренажёров, освещение и озеленение.

Напомним, ранее городская администрация разыграла конкурсы на благоустройство 22 дворов, их выиграли ивановцы — «Дормострой» и «Независимая строительная компания». Они же будут приводить в порядок местные дороги за 625 млн рублей в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

В общей сложности в этом году будет благоустроено 36 дворов. Завершить все работы подрядчики должны до 31 октября 2022 года. В 2021 году по нацпроекту обновили больше придомовых территорий — 45.