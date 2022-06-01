Волгоград, 1 июня, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Сроки действия трудовых договоров закончились практически у всех футболистов и тренерского штаба «Ротора», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 июня в пресс-службе клуба.

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Соглашения действуют только у Исламитдина Абдуллаева и Данила Пелиха. Ещё один футболист Имран Улад Омар расторг контракт по взаимному соглашению сторон.

«Переговоры о заключении новых договоров и формирование команды начнутся после назначения генерального директора и вынесения решения исполкома РФС о составе участников лиг ФНЛ и ФНЛ II», — уточнили в клубе.

Генеральный директор Андрей Рекечинский покинул свой пост по решению учредителя 28 мая. Он руководил клубом с 2016 года.