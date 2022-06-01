Хартум, 1 июня, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Семеро человек получили ранения в ходе разгона акций протеста в Судане. Об этом 1 июня сообщает Al-Hadath со ссылкой на центральный комитет врачей страны.

M.Saleh Протесты в Судане

В комитете сообщили о том, что как минимум один из пострадавших получил ранение из полицейского дробовика. Ещё четверо человек обратились за помощью из-за черепных травм и двое были госпитализированы с удушением слезоточивым газом.

Также, по данным врачей, часть пострадавших отказалась от госпитализации.

Ранее местные СМИ сообщили, что на востоке Судана вспыхнули протесты с требованием отставки военного правительства страны.