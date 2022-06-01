Донецк, 1 июня, 2022, 11:30 — ИА Регнум. За прошедшие сутки украинские боевики в ходе военных действий на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) потеряли убитыми 55 человек личного состава. Об этом 1 июня сообщает Народная милиция (НМ) ДНР в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

Отмечается, что силы ДНР совместно с Вооруженными силами России продолжают освобождение населённых пунктов республики от киевских боевиков

«За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 55 украинских националистов, два танка Т-64, одну БМП, две машины подвоза боеприпасов, а также уничтожили две огневых точки противника в районе населенного пункта Новоселовка Вторая», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава администрации Горловки Иван Приходько рассказал, что украинские боевики продолжают обстрелы мирных поселков города.