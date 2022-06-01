Москва, , 11:29 — REGNUM Когда экономика РФ и российский рынок недвижимости стабилизируются, то возродится и повышенный спрос на ипотечные кредиты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 июня заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

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«Снижение объемов выдачи ипотеки в апреле 2022 года во многом связано с повышением кредитных ставок как по обычным программам, так и по льготным для новостроек, где ставка краткосрочно повышалась до 12%, — сказал Цыганов. — Есть и психологические особенности существенной части покупателей и продавцов, которые решили выждать и посмотреть на развитие рынка, кто-то из-за боязни продешевить, а кто-то — купить дорого и пожалеть через полгода».

Однако, как подчеркнул Цыганов, потребность в жилье и повышении его качества у российского населения не снизилась, направленность миграционных потоков не изменилась, и это поможет вернуть спрос, когда рынок недвижимости и экономика целом стабилизируются.

«Снижение ставки до 9% на новостройки, повышение кредитного лимита, сохранение программ семейной, сельской и дальневосточной ипотеки, программы для представителей отдельных профессий в целом поддержат спрос на ипотечный кредит, а повышенный интерес к нему вернется вместе со спросом на недвижимость и снижением ключевой ставки Банка России», — убежден экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что жители РФ начнут более взвешенно подходить к вопросам получения займов на приобретение жилья.

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