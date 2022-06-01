Ярославль, 1 июня 2022, 11:29 — REGNUM Строительство двух новых школ могут начать в Ярославле в 2022 году. Об этом говорили на заседании комиссии по социальной политике муниципалитета Ярославля 1 июня, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Это школы на улице Большая Фёдоровская и на Московском проспекте (за зданием администрации Фрунзенского и Красноперекопского районов). Правда, пока власти говорят об этом с осторожностью.
Планы начать строительство именно этих двух школ подтвердила и заместитель мэра по социальной политике Елена Волкова.
Напомним, школа на Большой Фёдоровской будет строиться вместо снесённой из-за ветхости школы № 53. Строительство школы на Московском было начато много лет назад, но остановилось на начальном этапе.
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