Ярославль, 1 июня, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Строительство двух новых школ могут начать в Ярославле в 2022 году. Об этом говорили на заседании комиссии по социальной политике муниципалитета Ярославля 1 июня, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Стройка

Это школы на улице Большая Фёдоровская и на Московском проспекте (за зданием администрации Фрунзенского и Красноперекопского районов). Правда, пока власти говорят об этом с осторожностью.

«Школа на Московском проспекте, так и школа на Большой Фёдоровской вышли с экспертизы. Информацию дали в область, что у нас есть положительное решение экспертизы. И решение Евраева было по двум школам, чтобы в этом году начать строительство. Как только будет информация конкретная — мы сразу проинформируем. Потому что до меня довели со слов. Жду информацию, когда департамент финансов области доведёт до нас деньги, и мы тогда приступим к расторговке объектов», — сказал на заседании директор МКУ «Агентство по строительству» города Ярославля Виталий Кук.

Планы начать строительство именно этих двух школ подтвердила и заместитель мэра по социальной политике Елена Волкова.

Напомним, школа на Большой Фёдоровской будет строиться вместо снесённой из-за ветхости школы № 53. Строительство школы на Московском было начато много лет назад, но остановилось на начальном этапе.