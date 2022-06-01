Сидней, Австралия, , 11:53 — REGNUM С 1 июня в Новом Южном Уэльсе, самом населенном штате Австралии, вступают в силу новые законы о так называемом положительном согласии на секс в рамках исторической законодательной реформы. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Пара adamkontor

Так, теперь согласие на секс должно быть выражено либо словами, либо конкретными действиями двух лиц, подразумевающих сексуальный контекст.

«Согласие на секс теперь не может быть получено в молчаливой форме или по бездействию», — заявил на пресс-конференции генеральный прокурор Нового Южного Уэльса Марк Спикман.

Законы также были ужесточены для регулирования регулярных половых сношений. Теперь согласие на один половой акт не означает автоматическое согласие на другие половые акты с партнером (-ами).