Москва, 1 июня, 2022, 11:27 — ИА Регнум. В России не предвидится ни существенного снижения цен на недвижимость, ни нового ажиотажного спроса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 июня заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.

Ипотека

«Если в России наметится устойчивая тенденция продолжения роста цен на недвижимость, то интерес к приобретению квадратных метров возродится, — сказала Степанова. — Рынок ипотеки будет расти за счет инвестиционного спроса, за счет внедрения новых программ банками, особенно по ипотеке на первичном рынке недвижимости. Банки охотнее одобряют ипотечные кредиты населению для первичного, нежели вторичного рынка».

Если же будет наблюдаться замедление темпов роста цен и даже их снижение из-за укрепления рубля, то, как полагает экономист, потенциальные покупатели недвижимости останутся в выжидательной позиции, и выдача ипотеки вернется к минимальным показателям.

«Помимо динамики цен на недвижимость другим фактором спроса на рынке ипотечного кредитования является экономическая ситуация в стране. В силу ожидания спада экономики и роста реальной, а не скрытой безработицы с осени 2022 года можно ожидать падения выдачи ипотеки, — уточнила Степанова. — Возвращения ажиотажного спроса, как в предыдущие два года, не предвидится, так же как и существенного падения цен на недвижимость».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александр Сафонов заявил, что зафиксированное в РФ падение выдачи ипотечных кредитов объясняется как снижением реальных доходов населения, так и подорожанием самой ипотеки.