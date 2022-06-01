Москва, 1 июня, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Запад неминуемо потерпит крах в попытках расколоть российско-китайские связи. Об этом замглавы МИД России Игорь Моргулов заявил 1 июня в ходе VII международной конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху».

Mid.ru Игорь Моргулов

По его словам, даже в нынешних условиях, на фоне самых турбулентных, непростых, кризисных явлений отношения России и Китая остаются «незыблемыми». Эти устойчивые отношения — константа, скала среди бурного течения.

«Очевидно, что линия на раскол российско-китайских отношений заведомо обречена на провал», — сказал Моргулов.

Он добавил, что российская сторона ценит непредвзятую позицию Пекина по украинскому вопросу, осуждение Китаем неоправданного расширения НАТО на восток.

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