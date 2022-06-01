Канберра, 1 июня 2022, 11:32 — REGNUM Федеральный казначей Австралии Джим Чалмерс, выступая на пресс-конференции, заявил, что «нет смысла чесать языком» насчет замедления темпов роста экономики. Об этом сообщил телеканал Nine News.
Напомним, что за первые три месяца текущего года ВВП Австралии вырос всего на 0,8% в то время, как в предыдущем квартале рост составил 3,4%.
«Уровень потребления, инвестиции в жилье, инвестиции в новый бизнес, экспорт и номинальный ВВП оказались ниже в мартовском квартале, чем ожидалось нашими предшественниками … Это проявление того беспорядка, который оставило нам прежнее правительство», — объяснил Чалмерс.
В то же время рост ВВП Австралии в первом квартале немного превысил ожидания рынка, которые соответствовали цифре 0,7%.
«Нет смысла чесать языком о той ситуации, которую мы унаследовали … Мы унаследовали более высокую инфляцию и растущие процентные ставки, падение реальной заработной платы и долг в размере 1 триллиона долларов», — заявил казначей.
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