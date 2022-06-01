Канберра, , 11:32 — REGNUM Федеральный казначей Австралии Джим Чалмерс, выступая на пресс-конференции, заявил, что «нет смысла чесать языком» насчет замедления темпов роста экономики. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Джим Чалмерс Цитата из видео «Shadow Treasurer Jim Chalmers releases Labor’s policy costings»

Напомним, что за первые три месяца текущего года ВВП Австралии вырос всего на 0,8% в то время, как в предыдущем квартале рост составил 3,4%.

«Уровень потребления, инвестиции в жилье, инвестиции в новый бизнес, экспорт и номинальный ВВП оказались ниже в мартовском квартале, чем ожидалось нашими предшественниками … Это проявление того беспорядка, который оставило нам прежнее правительство», — объяснил Чалмерс.

В то же время рост ВВП Австралии в первом квартале немного превысил ожидания рынка, которые соответствовали цифре 0,7%.

«Нет смысла чесать языком о той ситуации, которую мы унаследовали … Мы унаследовали более высокую инфляцию и растущие процентные ставки, падение реальной заработной платы и долг в размере 1 триллиона долларов», — заявил казначей.

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