Тюмень, 1 июня, 2022, 11:26 — ИА Регнум. В Тюмени выясняются обстоятельства гибели мужчины на железнодорожной станции. Об этом сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России Железнодорожный вокзал Тюмени

По предварительным данным утром 1 июня 2022 года на платформе №3 вокзала Тюмени работник железной дороги 1954 года рождения потерял сознание. Медики провели реанимационные мероприятия, но мужчина скончался.

В департаменте здравоохранения Тюменской области сообщили, что вызов поступил в скорую помощь в 08:47 (06:47 мск), прибытие бригады медиков на место — 08:53 (06:53 мск).

«Специалисты проводили сердечно-легочную реанимацию, но, к сожалению, спасти пациента не удалось», — отметили в ведомстве.

По факту следователи проводят проверку.