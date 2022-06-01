Петропавловск-Камчатский, , 11:25 — REGNUM На Камчатке все выпускники школ могут бесплатно посетить Долину гейзеров. С 1 июня на портале «Госуслуги 41» началось оформление сертификатов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Хозяин Долины гейзеров Фото из архива Кроноцкого государственного заповедника (Геннадий Юсин)

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«Для того, чтобы сформировать данный документ необходимо зайти на «Госуслуги 41», авторизоваться, попасть в раздел «Популярные услуги» и нажать на значок с вертолётом. Данный сертификат — это единственный документ, который дает выпускнику право на бесплатное посещение Долины гейзеров. Отчуждению и передаче третьим лицам он не подлежит», — пояснил директор Камчатского выставочно-туристического центра Александр Журавлев.

Когда будет определен туроператор, осуществляющий экскурсии для выпускников, на портале появится возможность выбрать дату посещения Долины гейзеров.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Камчатки Владимир Солодов рассказал о планах по развитию кластера вокруг Долины гейзеров.