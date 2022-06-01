Москва, , 11:25 — REGNUM Сбербанк не понесет почти никакого урона в результате отключения от системы SWIFT. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 июня заявил профессор финансов РЭШ, директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики СКОЛКОВО-РЭШ Олег Шибанов.

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«По сути, все основные решения были приняты, когда Сбер был внесён в SDN («черный список» составляемый минфином США — прим. ИА REGNUM) в апреле. Отключение от SWIFT по сути ничего не добавляет к бизнесу компании. При этом для российской экономики важно не отключение Сбера от SWIFT, а постоянное увеличение давления со стороны Европы», — сказал Шибанов.

Кроме того, он ответил на вопрос о том, насколько серьезный урон понесет Сбер в результате такого отключения.

«Почти никакого; после попадания в SDN система SWIFT для российских банков была полезна только ограниченно, потому что платежи в долларах и евро не проходили в любом случае», — сказал Шибанов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов рассказал, какие последствия для РФ будет иметь отключение Сбербанка от системы SWIFT.

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