Сидней, Австралия, , 11:31 — REGNUM В настоящее время граждане Австралии, желающие отправиться за границу, сталкиваются с серьезными задержками и очередями, поскольку паспортные столы завалены заявлениями на выдачу документов. Об этом 1 июня сообщил телеканал Nine News.

До встречи, Австралия! © Олег Кугаев

Некоторым жителям Сиднея пришлось стоять в очередях ради получения нового паспорта более четырех часов.

За последние несколько лет пандемии в Австралии истек срок действия около 1,4 миллиона паспортов, и теперь, после снятия ковид-ограничений для туристов по всему миру, люди пытаются обновить свои документы.

За первые три месяца 2022 года в Австралии было выдано 400 000 паспортов, что более чем вдвое превышает аналогичный показатель прошлого года.

Среднее время ожидания составляет четыре недели. В министерстве иностранных дел Австралии рекомендовали гражданам получать паспорта как минимум за шесть недель до поездки.